سعر الدولار اليوم الاثنين 22 أبريل 2024

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، وسط تحركات طفيفة شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

المؤشرات الحالية تؤكد توقعات بهدوء الطلب على الدولار؛ مما يؤدي لتراجع سعره، وتصبح الأوضاع أكثر هدوءا واستقرارًا في الطلب، مما يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

من المقرر أيضا أن تحدث التدفقات الدولارية المقبلة من الاستثمارات الأجنبية والمنح، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.3 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي بـ 48.32 جنيه للشراء، و 48.42 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 48.32 جنيه للشراء، ونحو 48.42 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.32 جنيه للشراء، ونحو 48.42 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 48.32 جنيه للشراء، ونحو 48.42 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.42 جنيه للشراء، ونحو 48.52 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

كذا سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 48.28 جنيه للشراء، ونحو 48.38 جنيه عند البيع.