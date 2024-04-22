"يمني عياد" ابنة دمياط تتألق في سماء أفريقيا وتحصد ذهبية الملاكمة

يبدو أن تكريم السيدة انتصار السيسي لها تحول إلى حافز لتحقيق بطولات إضافية، “يمنى عياد” ابنة مركز فارسكور في دمياط تحصد الذهب وتحطم رقم قياسي جديد يضاف إلى بطولاتها بعد أن نجحت في حصد ميدالية ذهبية أفريقيا في لعبة الملاكمة وصعود إلى أولمبياد فرنسا.

نجحت البطلة يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، جامعة دمياط في أن تتوج بذهبية كأس أفريقيا "نيلسون مانديلا "2024 وزن 54 كج برياضة الملاكمة.

ويمنى عياد هي بطلة في لعبة الملاكمة وحققت العديد من المراكز عالميا وأفريقيا وقامت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريمها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة وتأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنه دمياط لأولمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة، علي اللاعبة الأثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024 ، كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة .

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمني عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلي أولمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.