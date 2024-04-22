تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن إصابات الإنفلونزا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تسبب عدد من الفيروسات أهمها الإنفلونزا في تفشي جائحة عالمية جديدة في المستقبل القريب على غرار جائحة كورونا.

أكدت مجموعة من العلماء في دراسة استقصائية دولية، حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي عالمي ثانٍ للأمراض المعدية القاتلة مثل «كورونا». يرون 57% من خبراء الأمراض أن الإنفلونزا قد تكون المسبب الرئيسي للجائحة القادمة.

وفيما يتعلق بالإنفلونزا، أشار الدكتور، سلمانتون جارسيا من جامعة كولونيا الألمانية إلى أن العلماء يرون أن الإنفلونزا تشكل تهديدا كبيرا لصحة العالم. ويرجع هذا الاعتقاد إلى دراسات تظهر أن الفيروس يتحور بشكل مستمر.

ويقول جارسيا: "في كل موسم شتوي، تنتشر الإنفلونزا ويمكن وصف هذه الحالات بأنها جوائح صغيرة يمكن السيطرة عليها. ولكن يجب مراعاة أن السلالات المختلفة التي يسببها الفيروس ليست دائما غير خطيرة بما يكفي، وقد لا يكون الحال دائما هكذا."

أما بالنسبة لأنواع أخرى من الأمراض المعدية القاتلة مثل فيروسات لاسا ونيباه وإيبولا وزيكا، فقد صنفها الخبراء على أنها تهديدات عالمية خطيرة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%.



أكدت دراسة استقصائية دولية أن الإنفلونزا هي التهديد الأول من حيث قدرتها على الانتشار الوبائي، وذلك وفقًا لرأي غالبية علماء العالم. ويأتي بعد ذلك مرض إكس كثاني أكبر تهديد محتمل لظهور جائحة عالمية.

والملفت للنظر أن "مرض إكس" لا يُعتبر وباء حقيقيًا حتى الآن، بل هو مصطلح يستخدمه خبراء الصحة لوصف وباء افتراضي يتم الاستعداد له للتصدي في حال ظهوره. ووفقا لتقرير من شبكة "BBC"، فإن 21% من الخبراء يرون أن مرض إكس قد يظهر فجأة تمامًا كما حدث مع سارس 2 المعروف بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبينما ما زال فيروس كورونا ينتشر في العالم منذ بداية جائحته في عام 2020، يستمر بتحوره وانتشاره بين الناس مع ظهور سلالات جديدة. ويتوقع 15% من الخبراء أن يعود "كوفيد 19" مجددا لتجتاح العالم.

