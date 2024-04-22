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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة الفريق أول محمد أحمد زكي عيد تحرير سيناء