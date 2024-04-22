استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية بسبب هجوم 7 أكتوبر

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن الهجوم التي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وبحسب الصحفية العبرية، فقد اتخذ حاليفا قراره المبدئي بالاستقالة من منصبه في مرحلة مبكرة من الحرب بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه الآن - في ظل النهاية العملية للحرب في غزة - قرر تنفيذ نيته الاستقالة. وهو أول مسؤول يترك منصبه.

وتحمل حاليفا مسؤولية فشل الهجوم المفاجئ بعد حوالي أسبوع ونصف من اندلاع الحرب، عندما قال: "إننا لم ننجز مهمتنا الأكثر أهمية، وبصفتي قائدًا للاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم والفشل في الحرب".

وتابع: جهاز المخابرات في الجيش الإسرائيلي تحت قيادتي فشل في التحذير من الهجوم الذي نفذته حماس".