اليوم.. مباحثات مصرية إيطالية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

يبدأ وزير الشركات ومنتج صنع في إيطاليا أدولفو أورسو، اليوم الاثنين، زيارة إلى القاهرة تستمر يومين يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات في سياق المبادرات الإيطالية لخطة ماتي الخاصة بأفريقيا.

وأعلنت وزارة الشركات ومنتج صنع في إيطاليا أنه من المقرر أن يعقد أورسو اجتماعات مؤسسية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات.

ويجتمع أورسو اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لبحث القضايا الواردة في إعلان مجموعة السبع بشأن الصناعة والتكنولوجيا والرقمية والمقترح الإيطالي ذي الصلة بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.

كما يجري أورسو مباحثات مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لاستكشاف أوجه التزر في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والدعم ذي الصلة الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا للشركات المصرية.

ومن المقرر عقد اجتماع مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لبحث سياسات البلدين بشأن استخراج ومعالجة المواد الخام الحيوية وتحديد أوجه التآزر المحتملة في هذا القطاع.

كما من المقرر أن يتم التركيز غدا الثلاثاء على قطاع الطاقة المتجددة من خلال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث سيتم مناقشة الاستثمارات والربط بين الشبكتين الإيطالية والمصرية.

كما سيتم عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الطاقة المتجددة بمشاركة الوكالات والشركات المؤهلة من كلا البلدين بما في ذلك مكتب وكالة آيس ووكالة ساتشي و بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي ومجموعة دانيلي و بريزميان وتيرنا و ريز فور افريكا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مارس الماضي بقصر الاتحادية مراسم التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بين مصر وإيطاليا في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام ومذكرة في مجال التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وجاء ذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية التي شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه أعلن بسام راضي سفير مصر في روما أن "أدولفو أورسو" وزير صنع في إيطاليا، يزور القاهرة اليوم الاثنين لمدة يومين على رأس وفد عريض من قيادات الوزارة والشركات الإيطالية، ومن المنتظر عقد مباحثات بالعاصمة الإدارية الجديدة مع خمس وزراء في الحكومة هم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تفاصيل الزيارة

وأوضح سفير مصر في روما، أنه تم بحث وترتيب تفاصيل الزيارة مع الجانب الإيطالى على مدار الأشهر الماضية لتحقيق أقصى استفادة منها ولتعزيز العلاقات بين البلدين فى هذا المجال الهام، وذلك استمرارا لزيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين وترسيخا للتطور النوعي الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الإيطالية منذ العام الماضى على كافة المستويات خاصة مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، آخذا في الاعتبار أن إيطاليا أحد القلاع الصناعية العالمية وترأس تجمع الدول الصناعية الكبرى G7.

وتابع راضي: أن المباحثات الثنائية بين الجانبين سوف تركز على التعاون في مجال الرقمنة وتكنلوجيا الاتصالات وفق مبادرات تجمع الدول الصناعية الكبرى لإقامة مراكز إقليمية للاتصالات فى عدة دول محورية حول العالم ومنها مصر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين، والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار راضي إلى أنه من المنتظر كذلك بحث التعاون في مجال المواد الأولية الدقيقة والمعادن النادرة كالتى يتم استخراجها حاليًا في مصر من مصنع الرمال السوداء الذي تم افتتاحه فى البرلس عام ٢٠٢٢، والتى تدخل فى الصناعات التكنولوجية الحديثة، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الإيطالية.