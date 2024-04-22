رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الفنون «أبدع - ابتكر»

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة المتخصصين وغير المتخصصين، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، "إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي لرعاية الطلاب، تحت شعار " أبدع- ابتكر"؛ لتنمية مواهبهم الفنية، وتأهليهم لتمثيل الجامعة في المنافسات القمية.

وشهد الافتتاح حضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ووليد عبد القوي مديرعام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومديرو الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، والاخصائيون بالإدارة وبالكليات، وطلاب الجامعة.

تضمن المعرض أعمالًا فنية متعددة نتاج أعمال الطلاب، في مجالات التصوير، والرسم الزيتي، والنحت، والأشغال الفنية والطباعة، فضلًا عن أعمال مشاركاتهم التي تأهلوا بها لمهرجان إبداع على مستوى الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، وبوسترات لمبادرة حياة كريمة، وإنجازاتها، والعديد من إنجازات المبادرات الرئاسية، وكذلك نتاج أعمالهم بورشة الأشغال الفنية التي نُظمت لهم.

وخلال تفقده للأعمال الفنية، استمع رئيس الجامعة إلى أفكار الطلاب التي جسدوها في أعمالهم المُقدمة بالمعرض، مشيدًا بفكرهم الإبداعي وبمواهب طلاب الكليات المتخصصة وغير المتخصصة، موجهًا باستغلال الأعمال الفنية الخاصة بركن كلية التربية للطفولة المبكرة، لتوضع بقسم الأطفال بالمستشفي الجامعي؛ لإضفاء البهجة وكوسيلة لتخفيف معاناة المرضى منهم.

واكد رئيس الجامعة ، بأن جامعة المنيا تضع في أولى أولوياتها الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، التي تنمي شخصية الطلاب الجامعية، وتُصقل مواهبههم، وتساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم العلمية والعملية، مقدمًا شكره لإدارة رعاية الطلاب على تنظيمهم للمسابقات، ومساعدتهم للطلاب في المشاركة الإيجابية بشتى الأنشطة.