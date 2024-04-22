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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 560 شاحنة و 30 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500  طن بضائع ، 373 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500  طن بضائع ، 187 شاحنة و 10 سيارة . 
يستعد سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة  بوسيدون اكسبريس ، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن ، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع سفن وهي بريدج ، ايلة ، كوين نفرتيتي  واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر