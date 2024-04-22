تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 560 شاحنة و 30 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 373 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 187 شاحنة و 10 سيارة .

يستعد سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن ، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع سفن وهي بريدج ، ايلة ، كوين نفرتيتي واور . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها .

