اليوم.. «زراعة النواب» تناقش إنشاء معهد صحة الحيوان الجديد بمدينة المنصورة

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ هشام الحصري، بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال إنشاء معهد صحة الحيوان الجديد بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية حفاظا على الثروة الحيوانية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مجدي سيف، بشأن المطالبة بتغطية ترعة أم وردة بعزبة الكفراوى التابعة لقرية منشأة دياب بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مجدى الأمير، بشأن المطالبة بإعداد مقايسة جديدة للاستغناء عن المسافة بين الكيلو 46.9 برا ايسر الأخذة من ترعة السلام وحتى خط السكة الحديد المطرية المنصورة بقرية العصافرة المطرية محافظة الدقهلية لمشروعات النفع العام ونقل فتحة الجانبية الرابعة إلى نهاية المسافة بالمواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة الموارد المائية والري.