اليوم.. 6 طلبات إحاطة على طاولة «طاقة النواب»

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الاثنين، لمناقشة 6 طلبات إحاطة بشأن بعض مشاكل الكهرباء.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* 4 طلبات إحاطة النائب/ محمد الصمودى، بشأن عدم توصيل التيار الكهربائي لعدد 78 تجمعًا سكنيًا ذات كثافة سكانية مرتفعة بمركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ، و تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و قيام قطاع كهرباء كفر الشيخ بتقسيم مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ إلى قسمين (قبلي وبحرى)، و قيام قطاع كهرباء كفر الشيخ بوضع محولات وكابلات أرضية على شارب جسور الترع بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

* طلب النائبة/ هالة أبو السعد بشأن نقل أبراج الضغط العالي المغذية لمحطة محولات كفر الشيخ أو تحويلها إلى خطوط أرضية حيث إنها تمتد فوق الكتلة السكنية بمنطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ.

* طلب النائب/ محمود العزب بشأن عدم إنارة الطرق الرئيسية بين قرى مدينة ميت غمر (ميت محسن– كفر بهيدة – بهيدة – دماص – كوم النور – البوها – أتميدة – ميت الفرماوى – كفر داود– كفور البهايتة – كفر بربرى سليمان – كفر إبراهيم) بمحافظة الدقهلية.