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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وذروتها الأربعاء

موجة حارة
موجة حارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة حارة تضرب البلاد بداية من غدا الثلاثاء حتي الخميس المقبل.

وأوضحت الارصاد، انه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من غدا الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل، لتكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة.

واضافت الارصاد، انه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة ،مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على مناطق من غرب البلاد.

ولفتت الارصاد الى انه يشهد اليوم الاثنين طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وتسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 33 درجة.

 

الارصاد موجة حارة غدا الثلاثاء