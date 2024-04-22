اليوم.. «صناعة النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.

تناقش خلال اجتماعها الأول:

طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ بلال النحال، وهشام سعيد الجاهل، بشأن توقف مصنع رشيد للأعلاف بمحافظة البحيرة التابع لشركة مضارب رشيد، وإهمال المصنع وتهالك معداته، حسبما ورد بطلبي الإحاطة .

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مجاهد نصار، بشأن تطوير برنامج المساندة التصديرية للمصانع من خلال التوسع في إضافة شركات جديدة ومجموعات سلعية جديدة لأهمية ذلك في زيادة الصادرات المصرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الرابع، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ جابر أبو خليل، بشأن المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية بمحافظة أسوان وتحديدها ومحاولة التغلب عليها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.