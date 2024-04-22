اليوم.. وزير المالية يلقي بيان الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.