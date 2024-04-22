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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا.. اتحاد الناشرين يحتفي باليوم العالمي للكتاب بحضور نخبة من شيوخ المهنة

الناشر محمد رشاد
الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب
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يعقد اتحاد الناشرين المصريين لقاءً هامًا احتفالا باليوم العالمي للكتاب في 23 ابريل الجاري، مع أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من شيوخ مهنة النشر وبعض المثقفين والشخصيات العامة من المهتمين بصناعة النشر، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 23 ابريل الجاري بمقر اتحاد الناشرين في تمام الساعة السادسة.
ويأتي اللقاء ضمن احتفالات اتحاد الناشرين باليوم العالمي للكتاب وذلك بحضور  شيوخ مهنة النشر  محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، و إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق المصرية، والدكتور أحمد مجاهد الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد عفيفي الأمين العام  الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. 
كما يحضر اللقاء عدد من النواب بالبرلمان وهم النائب طارق الخولي وسناء السعيد وسيد عبد العال وإيهاب منصور وعبد المنعم إمام وأحمد قناوي وريهام عبد النبي. 
يذكر ان اتحاد الناشرين المصريين ناشد عدد من دور النشر والمكتبات الخاصة بمنح خصم خاص بالقراء في اليوم العالمي للكتاب، والذي أقرته منظمة اليونسكو في 23 أبريل من كل عام. منذ إقراره  في عام 1995 الاحتفال بالكتاب والمؤلفين. ويقوم الناشرون والمكتبات حول العالم تقوم بالمشاركة في هذا الاحتفال وذلك لإبراز مكانة الكتب والمبدعين في الثقافة العالمية بالاضافة إلى تشجيع القراء على الإقبال على الكتاب.

اتحاد الناشرين العرب اتحاد الناشرين المصريين اعضاء الجمعية العمومية الدكتور محمد عفيفي الدكتور أحمد مجاهد الشخصيات العامة الناشرين المصريين النائب طارق الخولي رئيس اتحاد الناشرين العرب هيئة المصرية العامة للكتاب جمعية العمومية للهيئة المصرية العامة للكتاب مجلس إدارة المصرى محمد عفيفي محمد رشاد