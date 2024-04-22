قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة طوباس بالضفة الغربية، وتم سماع أصوات انفجارات بعد اقتحام المدينة، كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طوباس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت مصادر محلية في المدينة، أن قوات الاحتلال تجدد إغلاق مداخل قرية مادما جنوب مدينة نابلس لليوم الثاني على التوالي .

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مبنى تابع لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية في محيط مستشفى العودة، أن قوات الاحتلال استهدفت ألواح الطاقة الشمسية للمستشفى في مخيم النصيرات.

وتواصل مدفعية الاحتلال القصف على مناطق المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ، كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة استهدفت بها المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.