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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تستهدف مبنى تابع لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى تابع لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية في محيط مستشفى العودة، أن قوات الاحتلال استهدفت ألواح الطاقة الشمسية للمستشفى في مخيم النصيرات.

وتواصل مدفعية الاحتلال القصف على مناطق المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع  ، كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة استهدفت بها المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل  شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية استهدف بها منزلًا في منطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة.

استهداف مدفعية الاحتلال مستشفى العودة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة