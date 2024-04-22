تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت القصف على مناطق المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة استهدفت بها المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات جوية عنيفة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج استهدفت مسجدًا، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات لمواطنين فلسطينيين داخل المخيم.