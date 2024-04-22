إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات المسلحة في مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بإصابة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات المسلحة في مخيم بلاطة شرق نابلس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط المخيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية داخل المخيم، بسماع دوي انفجارات في مخيم بلاطة ناجمة عن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الاحتلال تتجه إلى مخيم بلاطة شرق نابلس عبر حاجز بيت فوريك.

ومنذ قليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشقيقين محمد وموفق حسين أبو مارية بعد اقتحام منزل عائلتهما والاعتداء على أفراد المنزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.