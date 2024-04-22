سيناتور أمريكي: الصواريخ طويلة المدى ستتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي، مارك وارنر، إن الشحنات الأمريكية من الصواريخ طويلة المدى "ستكون في طريقها" إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، بعدما يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون المساعدات الخارجية.

وأضاف وارنر، الذي يتولى رئاسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، "آمل بمجرد توقيع الرئيس، أن يتم إخبارنا أن توقيع الرئيس موجود، للتأكد من قيام الكونجرس بعمله وأن هذه المواد سيتم نقلها بحلول نهاية الأسبوع"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأوضح وارنر أنه "وبموجب هذا الجدول الزمني، فإنه من الواضح أنه (هذا الدعم) سيرفع معنويات الأوكرانيين، خاصة بعد تقويضها على مدى الشهرين الماضيين، عندما كان يتم إعطاؤهم حرفيًا حصص مقننة من الذخيرة، من 8 إلى 10 رصاصات في اليوم".

وقال" وبالنسبة لقذائف المدفعية، يمتلك الروس (أكثر من الأوكرانيين) بنسبة عشرة إلى واحد، ورغم أنه لا يمكن التقليل من عزيمة الأوكرانيين وتصميمهم، إلا أنه إذا لم يكن لديهم المواد، فلن يتمكنوا من نقل هذه المعركة إلى الروس".

وأشار وارنر إلى أنه مكتوب في التشريع أنه سيتم منح صواريخ ATACMS طويلة المدى إلى كييف في حالة إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتوجهه إلى مكتب بايدن.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد وافق، أول أمس السبت، على حزمة مساعدات خارجية بقيمة حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتتوجه الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يوافق عليها في منتصف الأسبوع المقبل.