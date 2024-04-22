الإسماعيلي يحل ضيفا على الاتحاد في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، إلى الفوز في لقاء الليلة من أجل مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة على يد فريق زد.

كما يأمل في حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، خاصة وأنه في المركز ١٥ برصيد ١٨ نقطة.

وفي المقابل يسعى الفريق السكندري إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للاستمرار في منافسة الكبار على المراكز الأولى خاصة وأنه يحتل المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة.