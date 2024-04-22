ads
الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الإسماعيلي يحل ضيفا على الاتحاد في الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفا على الاتحاد السكندري،  مساء اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب،  ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، إلى الفوز في لقاء الليلة من أجل  مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة على يد فريق زد.
كما يأمل في حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، خاصة وأنه في المركز ١٥ برصيد ١٨ نقطة.
وفي المقابل يسعى الفريق السكندري إلى تحقيق الفوز  وحصد نقاط المباراة  للاستمرار في منافسة الكبار على المراكز الأولى خاصة وأنه يحتل المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة.

الإسماعيلي الاتحاد الممتاز