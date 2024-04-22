مأساة في البدرشين.. قطار ينهي حياة أب وأبنائه الثلاثة بمزلقان الدكمي

لقي أحد الأشخاص وأبنائه الثلاثة مصرعهم إثر اصطدام قطار بهم أثناء محاولتهم عبور شريط السكة الحديد بمزلقان الدكمي بأبو رجوان قبلي بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأشخاص بمزلقان الدكمي بأبو رجوان قبلي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "أحمد س ز ض" وأبنائه الثلاثة عبور شريط السكة الحديد صدمهم قطار مما تسبب في مصرعهم، جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.