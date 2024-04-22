مفوض الأونروا يحذر من تدهور الوضع في الضفة الغربية

قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوما بعد يوم، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهجوم الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس، أسفر عن فقدان أرواح بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل السكان والبنية التحتية.

وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا، بينهم ما لا يقل عن 112 طفلا فلسطينيا، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشار مفوض عام الأونروا إلى أن القيود المفروضة على الوكالة والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون يعيق وصول الناس إلى فرص العمل وسبل العيش، مما يخلق حالة من الخوف المستمر.

وختم لازاريني بالقول: "لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع الصراع الطويل الأمد من خلال الوسائل السياسية والتزام حقيقي بالسلام".