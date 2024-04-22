ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالصحرواى الغربي

قامت سيارات الإسعاف بنقل 21 مصابا فى حادث الصحراوى الغربى بالمنيا إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولين الهوية، وإصابة ٢١ وهم محمد خيري محمد 42 سنة، محمود مختار خليفه 15 سنة، زياد ماهر ماهر 16 سنة، ربيع خليفه محمد 40 سنة، روضه ربيع خليفه 8 سنوات، فاطمة ربيع خليفه 14 سنة، محمد ربيع خليفه 10 سنوات، نورا شحاته محمد 33 سنة، محمد عاشور جمال 4 سنوات، عبد الله عاشور جمال سنتين، سما ماهر محمد 10 سنوات، أحمد ماهر ماهر 9 سنوات، شيماء رجب محمد 36 سنة، شهد ظريف ثروت 16 سنة، هلال أحمد هلال 28 سنة، ثريا محمد محمد 40 سنة، ناهد محمد سيد 12 سنة، ياسين محمد سيد 3 سنوات، فاطمة محمد سيد 10 سنوات، محمد شافعي عبد الجبار 27 سنة، سيف بركات عيد بركات 45 سنة،

وقد شهد الصحراوي الغربي، لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، حادثا مروعا وهو انقلاب سيارة ميكروباص ونتج عنه إصابة ٢١ شخصا وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين إصابة 21 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومت بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفي المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وكشفت التحريات الأولي لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هي السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وازالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.