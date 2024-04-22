مصرع شخصين وإصابة 21 فى انقلاب ميكروباص بصحرواى المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، قرب مركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، حادثا مروعا وهو انقلاب سيارة ميكروباص ونتج عنه مصرع شخصين وإصابة 21 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع ٢ وإصابة ٢١ شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومت بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفي المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وكشفت التحريات الأولي لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هي السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وازالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.