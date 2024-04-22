انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بأرض اللواء

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء، وفحص آثار الحريق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع ترعة الزمر.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع مأمور القسم.

بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 8 أدوار أمام كشري جحا وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.