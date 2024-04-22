الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية عنيفة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج استهدفت مسجدًا، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات لمواطنين فلسطينيين داخل المخيم.

ويواص الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويستمر الاحتلال بشن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية استهدف بها منزلًا في منطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة استهدف بها حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرض زراعية في مخيم ٢ بالنصيرات وسط القطاع.