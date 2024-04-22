التصريح بدفن جثة طفل عثر عليه مشنوقا داخل منزله بأطفيح

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بأطفيح، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، واستمعوا إلى إفادات أهلية الطفل حول ملابسات وفاته، كما صرحت بدفنه عقب ورود تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل مشنوق داخل منزله بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "يوسف" 13 سنة، طالب في الصف السادس الابتدائي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وبسؤال أسرة المتوفي افادوا ياقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب رغبة في عدم إكمال تعليمه واجبار والدته له علي الذهاب للمدرسة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.