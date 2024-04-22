ضغوط أسرية.. دفن جثة شاب قفز من الطابق الرابع بالطالبية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه أسفل عقار بالطالبية، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحريات الأولية، أن الشاب المتوفي والذي يبلغ من العمر قرابة ٢٠ عاما، كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة خلافات أسرية، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من الطابق الرابع، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب أسفل عقار خلف ديوان محافظة الجيزة، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الطالبية والعمرانية، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب سقط من الطابق الرابع، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وإيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.