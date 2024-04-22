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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: طائرات التحالف الدولي تنتهك المجال الجوي لسوريا 12 مرة خلال يوم

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي
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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع للجيش الروسي، يوري بوبوف، إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أمس الأحد، فقد حذر بوبوف من أن طائرات التحالف الدولي تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية.

وأوضح أن 3 أزواج من طائرات التحالف من طراز F-15، وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى زوجين من القاذفات الهجومية من طراز A-10 ثاندربولت، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 12 مرة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي أنه تم الإبلاغ أيضا عن 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 والمرتبطة بالطلعات الجوية التي قامت بها الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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