وزارة الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال جراء الإعتداءات على بلدة برقا قضاء رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الطواقم الطبية تتعامل مع 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإعتداءات على بلدة برقا قضاء رام الله.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قيام المستوطنون الإسرائيليون برفقة جنود الاحتلال بمهاجمة الأهالي في بلدة برقا، وقام المستوطنون بإشعال النيران في حظيرة أغنام داخل البلدة وقاموا بمنع المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة من إخماد الحريق.

ويواص الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويستمر الاحتلال بشن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية استهدف بها منزلًا في منطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة استهدف بها حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرض زراعية في مخيم ٢ بالنصيرات وسط القطاع.