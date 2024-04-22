فلسطين.. تجدد الغارات الإسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الحربية قامت بشن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت بها حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، أصيب شابًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأمس الأحد، هاجم عدد من المستوطنون الإسرائيليون برفقة جنود الاحتلال الأهالي في بلدة برقا شرق رام الله، أطلقت الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، واشعل المستوطنون الإسرائيليون حظيرة أغنام، ومنعوا الأهالي من إخماد الحريق ، كما منع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مكان الحريق.