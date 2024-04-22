نتائج اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2024

شهد اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء منافسات قوية من قبل اللاعبين استعدادًا للتأهل للربع النهائي.

و في تفوق ملحوظ ومعتاد من اللاعبين المصريين استطاع كل من اللاعب على فرج المصنف الأول عالميًا واللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا التأهل الي الربع النهائي من البطوله بالاضافة الي اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا من انجلترا واللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالميًا من بيرو.

وفي السيدات فازت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفه الاولى عالميًا، واللاعبه روان العربي المصنفه الثامنة عالميًا، واللاعبه سلمى هاني المصنفة حادي عشر عالميا من مصر بالاضافه الي اللاعبه تيني جليس المصنفه الثامنه عالميًا من بلجيكا.

نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب على فرج المصنف الأول عالميًا من مصر على اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالميًا من سويسرا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11/ 11-5 / 11-4 / 11-5.

وفاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا من انجلترا على اللاعب يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالميًا من مصر بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9/ 11-7 / 11-8.

كما فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا من مصر على اللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالميًا من المكسيك بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11/ 11-3 / 11-8/ 11-6

كما فاز اللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالميًا من بيرو على الاعب راميت تاندون المصنف الاربعون عالميًا من الهند، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2/ 11-4/ 11-2.

نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفه الاولى عالميًا علي اللاعبة ندى عباس المصنفة التاسعه عشر عالميًا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:4-11/ 11-4/ 13-11/ 11-6.

فازت اللاعبة روان العربي المصنفه الثامنة عالميًا علي اللاعبة زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالميًا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-5/ 9-11/ 11-6/ 8-11/ 11-7.

وفازت اللاعبة تيني جيليس المصنفة الثامنه عالميًا من بلجيكا علي اللاعبة ساتومى واتانمي المصنفه الرابعة عشر عالميًا من اليابان بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-4/ 4-11/ 11-5 / 9-11 / 11-9؟

كما فازت اللاعبة سلمى هاني المصنفة الحادي عشر عالميًا من مصر علي اللاعبة نيلي جيليس المصنفه الرابعة عالميًا من بلجيكا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-5/ 11-6/ 5-11/ 11-1.