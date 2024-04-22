أهالى حدائق الأهرام يعانون من تكرار انقطاع انقطاع المياه

معاناة يومية يعيشها مواطنو محافظة الجيزة، بسبب أزمة انقطاعات المياة التى شهدت ذروتها بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لحي الهرم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاستهلاك ما أدى إلى انقطاع المياه طوال اليوم بمعظم المناطق التابعة لحي الهرم، وكثرة شكاوى المواطنين.

أزمة انقطاع المياه فى الجيزة تحولت من مرحلة المعاناة للدرجة التي جعلت بعض المواطنين يطالب شركة مياه الجيزة الإعلان اليومى عن الساعة التى تضخ فيها المياه لتخزينها، وغيرها من المواقف التى جعلت سكان الجيزة يتعودون على عدم وجود مياه فى المحافظة كأنهم يعيشون فى الصحراء ويبحثون عن مصادر أخرى غير "الحنفية".

وقال أحد المواطنبن إن المياه لم تصل إلا ساعة واحدة أو ساعتين طوال اليوم، وأحيانا لا تصل لفترات طويلة، ما جعل السكان فى محافظة الجيزة يعانون أشد المعاناة، ويستغيث اهالي هضبة الأهرام خاصة البوابة الثانية القديمة منطقة "ه" بمحافظ الجيزة ورئيس شركة المياة لعودة المياه بشكل طبيعي.