استمرار الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.. و"جانتس": نقترب من نقطة الحسم

تجدد القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، اليوم الأحد، حيث استهدف حزب الله تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي، فيما قصف الجيش الإسرائيلي موقع في الجنوب اللبناني.

ودوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مُختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

واستهدف حزب مبنى يستخدمه ‏جنود من الجيش الإسرائيلي في مُستوطنة "شوميرا"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات بلاده قصفت 3 مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وهاجمت أهدافا زعم أنها تابعة لحزب الله.

من جانبه، قال الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن إسرائيل تقترب من /لحظة الحسم/ على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى المواجهات الحدودية مع حزب الله اللبناني.

وشدد جانتس، في مؤتمر صحفي بالكنيست، على أن جبهة لبنان تشكل "التحدي الأكبر والأكثر إلحاحا" بالنسبة لإسرائيل، فيما أكد أن إسرائيل لم تحقق بعد أهداف حربها على قطاع غزة المتواصلة منذ 198 يومًا.

واتهم جانتس بحسب القناة السابعة الإسرائيلية - وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بالإضرار بأمن إسرائيل، في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، مُشددًا على أنه لا يجوز لمثل هؤلاء المشاركة في عضوية المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وقال جانتس "وحدة المجتمع الإسرائيلي تشكل ضرورة وجودية خاصة في هذه الأيام لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة الأسرى ونحن ملتزمون بإعادتهم.. وملتزمون بخلق بديل لسلطة حماس في قطاع غزة، وسنزيد الضغط سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإعادة الأسرى".