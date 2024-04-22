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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. رفع 350 حالة إشغال بحي الوراق وإمبابة

استجابة لشكاوي المواطنين
استجابة لشكاوي المواطنين بالجيزة
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وجهت محافظة الجيزة حملاتها لرفع الإشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بأحياء الوراق وإمبابة وأسفرت الحملات عن رفع 350 حالة اشغال وساهمت في تحقيق الإنضباط بالشارع وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوي المواطنين الواردة وسرعة حلها وذلك بعدد من الشوارع بحي الوراق منها شارع الغاز  وكورنيش النيل.

كما وجهت المحافظة  حي إمبابة بشن حملات مكبرة بشوارع العروبة والقومية والنصر والجمعية وذلك لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمطاعم من الطريق العام. 

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أوتعديات علي الطريق العام أو من أعلي أرصفة المشاه والجزر الوسطي تابعه للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين. 
 

الجيزة تسجيب لشكاوي المواطنين رفع 350 حالة إشغال بحي الوراق وإمبابة رفع 350 حالة اشغال شارع الغاز كورنيش النيل العروبة القومية النصر الجمعية