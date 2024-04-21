ريال مدريد يهزم برشلونة بهدف قاتل ويقترب من لقب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا قاتلا على ضيفه برشلونة، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، في مباراة قوية ومثيرة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

بدأت المباراة بضغط مبكر من برشلونة، حيث نجح أندرياس كريستنسن في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6، بعد ركلة ركنية نفذها رافينها.

سرعان ما عاد ريال مدريد إلى المباراة، حيث نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، سيطر برشلونة على مجريات المباراة، وهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة، وفي الدقيقة 69، نجح لوبيز في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، بعد خطأ من حارس مرمى ريال مدريد لونين.

لم يستسلم ريال مدريد، حيث عادل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 73، من خلال لوكاس فاسكيز، وفي الدقيقة 90، خطف جود بيلينجهام هدف الفوز لريال مدريد، بعد تمريرة حاسمة من لوكاس فاسكيز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة، ليُعزز صدارته للدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة في المركز الثاني.

يُعد هذا الفوز انتصارا هاما لريال مدريد، حيث يُقربه من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.