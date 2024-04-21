داليا عبد الرحيم: أهم الأسلحة في مواجهة الإرهاب تنطلق من التصدي لأفكاره

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، أعتقد أننا الآن بتنقلنا بين مرحلة تاريخية ماضية ومرحلة تاريخية راهنة وحاضرة يباعد بينهما أكثر من ألف عام؛ لكن يقرب ويجمع بينهما الكثير من محطات التلاقي والتشابه والتماثل، حيث يكمن سر حملة الهجوم والفزع من مسلسل الحشاشين، وحيث تكمن أيضا قيمته وجدارته ومهارة تصويبه وبين الماضي والحاضر ومن قراءة التاريخ تتجسد أهمية استخلاص الدروس والعبر في مواجهة واحد من أخطر التحديات التي تواجه العالم كله التطرف والإرهاب وكيف نتخلص من سمومه ولهيب نيرانه السوداء؟.

وأضافت “عبد الرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، قرنين من الزمان بين بداية ظهور واحدة من أخطر الفرق الإرهابية في تاريخ البشرية وأكثرها دموية، دروس التاريخ ورسائله تقول إن الإرهاب يبدأ فكرا وأن أهم الأسلحة في التصدي له تنطلق من التصدي لأفكاره والرد عليها وكشف زور ادعاء انتسابها للدين، دروس التاريخ تحذرنا من خلط الديني الثابت ومطلق الصحة مع السياسي المتغير والنسبي الصحة، دروس الماضي والتي تؤكد عليها شواهد الحاضر تقول إن أخطر ما في مشروع الإرهاب المتستر بالدين أنه يقوم على استلاب العقول وإغلاق نوافذ الاجتهاد، عبر التاريخ تحذرنا الشواهد من أولئك الذين يدعون أنهم وكلاء الله على الأرض وأنهم “الربانيون” وأن من ليس معهم فهو ضدهم، وأن الولاء لهم فكرة وتنظيما ومعلما ومرشدا هو الولاء والانتماء وكل ماعدا ذلك لا قيمة له ولا معنى، وأن الولاء والبيعة تستلزم وتوجب الطاعة التامة وتنفيذ ما نكلف به من أميرنا ومرشدنا دون نقاش أو تردد لتبقى "لا تجادل يا أخي" كمامة على الأفواه وغمامة على العيون والعقول وتبقى الأذن فقط تسمع لتصدق ما يقال.

وأوضحت: "من خلال تنقلنا بين الماضي والحاضر على خلفية مشاهد حلقات الحشاشين وبالعودة للمصادر التاريخية وبما نملك من رصد ومتابعة وخبرات ومعارف حول أفكار وجماعات وممارسات التطرف والإرهاب نؤكد أن الحشاشين المسلسل كان يقرأ الحاضر وهو يسرد رمزية وأهمية قلعة الجبل "قلعة الموت" وكأنه يسرد أهمية ورمزية مبنى مكتب الإرشاد في جبل المقطم، ونحن نشاهد حلقات الحشاشين وذلك الخطاب الدعائي الذي يدعو للعدل ويحرض ضد الحكام ويُغازل مشاعر البسطاء والمهمشين كنا نقرأ تلك البيانات التي كان كوادر الإخوان يلقوها من أعلى العمارات في ميدان التحرير على جموع المتظاهرين".

وتابعت: “نجح المسلسل في أن يجعل المشاهد يسترجع أو يستدعي اللحظة الواقعية الحاضرة في مقابل اللحظة الدرامية الماضية، ومن هنا تأتي أهمية المسلسل وبراعته والحرص الجماهيري على متابعته والإشادة به وبفريق عمله وجهة إنتاجه، ومن هنا أيضا تنطلق صرخات الرفض والفزع ضد المسلسل ومنه، ولم يكن مسلسل الحشاشين أول من أشار للتشابهات بين فرقة الحشاشين وجماعة الإخوان؛ ففي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وفي وجود مؤسس جماعة الإخوان ومرشدها الأول حسن البنا أشار منتقدون ورافضون لنهج وسلوك المؤسس وجماعته للتشابه والتلاقي بين جماعة الحشاشين وجماعة الإخوان، واشتهر عن الكاتب والمفكر الكبير العقاد أنه كان إذا أراد الحديث عن الإخوان وحسن البنا يقول: ”حسن الصباح وإخوانه".