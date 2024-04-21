هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": الأمن المصري يمتلك دائمًا القدرة على محاربة الإرهاب

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن الأمن المصري يمتلك دائمًا القدرة على محاربة الإرهاب، وهذا الأمر ثابت بالشهادات الدولية، نتيجة نجاح مصر في توجيه ضربات استباقية لهذه الجماعات.

وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواجهة الإرهاب في حاجة إلى الكثير من المشروعات الثقافية، لأن الإرهاب لا يتمدد إلا في الفراغ، ولذلك هناك ضرورة لإعداد حيوية في المجتمع، من خلال توفير الكثير من الأحداث الثقافية والاجتماعية التي تعمل على رفع الوعي للشباب.

ولفت إلى أن الأزهر نجح في تصحيح الوعي وتصحيح المفاهيم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف قام بالكثير من التصحيحات والدراسات الأكثر اشتباكًا مع الجماعات الإرهابية، وهذا لم يكن يحدث في السابق.