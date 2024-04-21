هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": ثورة "الزنج" سببها الحقد الطبقي

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن تمكين العدل والمساواة ومعالجة الفقر يحارب جماعات الإسلام السياسي، التي تستغل الفقر، وعدم المساواة.

وأضاف "نسيرة"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ثورة الزنج في التاريخ الإسلامي كانت ثورة من قبل الفقراء، وأقيمت بسبب الحقد الطبقي، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الفقر لضرب هذه الجماعات.

وأوضح أن تجربة مصر في مواجهة الإرهاب كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن أول تنظيم جهادي ظهر في مصر في عام 1965، ونجحت مصر في إجباره على وضع السلاح في 1995.