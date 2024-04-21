تحرك وزاري لسرعة استصدار تراخيص الأندية ومراكز الشباب في دمياط

عقد اليوم الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة دمياط اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية ، حيث وجه خلال الاحتماع الشكر لمديري الإدارات للجهد المبذول في تنفيذ أنشطة وبرامج الإدارة في إطار الخطة العامة المديرية والتى تستهدف تقديم خدمات شبابية ورياضية لقطاع عريض من المجتمع .

ونوه مدير المديرية إلي ضرورة التكامل ما بين الفرع والهيئات التابعة بشأن تنظيم الأنشطةو الفاعليات التى تنظم بالهيئات الشبابية والرياضية و ضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة قبل الفاعلية بوقت كاف .

كما أكد دكتور وليد الشاذلي التنبيه بسرعة استخراج رخص المبانى والانشاءات بمختلف الهيئات لزيادة معدل الأداء وخدمة أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية ، وحث علي أهمية التعامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بما يخدم المصلحة العامة في إطار السياسة العامة للدولة

كما وجه علي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة مراكز الشباب واتخاذ الإجراءات المتبعة قبل تنفيذ أي نشاط أو برنامج بوقت كاف .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

نفذ مركز شباب مدينة دمياط الجديدة يوم رياضى لذوى الهمم علي ملاعب المركز ، بمشاركة 45 عضو من أعضاء جمعية الرياضيين متحدي الإعاقة بمدينة مياط الجديدة ، يذكر أن النشاط ضمن خطة ومشروعات شهر أبريل 2024.

ويهدف النشاط لترسيخ مبدأ التكافل الإجتماعي والإنساني وتعزيز الأمل في قلوب أبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى ذويهم.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

