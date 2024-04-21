قمر وعابد يستقبلان بشرى حجيج لحضور بطولة أفريقيا للطائرة رجال بالقاهرة

وصلت بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل حضور بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على استقبال بشرى حجيج، بجانب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري والمنسق العام للبطولة الأفريقية، وتواجد الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي.

وستتواجد بشرى حجيج في مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة بجانب بطولة أفريقيا للسيدات.

وصعد النادي الأهلي للدور نصف النهائي على حساب الشرطة الرواندي، ويبحث عن استعادة اللقب الإفريقي.