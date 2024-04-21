هاني نسيرة يكشف لـ"الضفة الأخرى" الفرق بين "الحشاشين" وجماعات الإسلام السياسي

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن هناك تشابها منهجيا بين جماعة "الحشاشين" والكثير من الجماعات الإسلامية، وهذا واضح من فكرة السمع والطاعة، ووجود الشيخ الإمام الذي يُمثل الحق، مشيرًا إلى أن كل جماعة سرية تُقدس شيخها، وتلجأ إلى تأويل الدين، ولا تأخذ بالتفسير المعتمد.

وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبو الأعلى المودودي أبرز أعلام البعث الإسلامي كتب كتبا عن الدين، وتحدث عن اكتشافه للدين من جديد، معقبًا: "أنتم لا تعرفون ما هو الدين، ومن هو الرب"، وانتقد الكثير من تلاميذه.

ولفت إلى أن هناك حركات ظهرت في العراق وإيران وتتحدث عن طريق الدخول إلى الجنة، وتتحدث عن أنهم يمتلكون طريق الجنة، موضحًا أن داعش كانت تتحدث عن أن أبو بكر البغدادي هو الإمام القرشي الإثنى عشر المبُشر به في أحد الأحاديث.