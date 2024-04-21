تمهيدا لدخولها التأمين الصحي.. وفد وزاري يزور مستشفى الزرقا بدمياط

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفى الزرقا المركزى، حيث تفقد المبانى والمنشآت الامكانيات التشغيلية و ملحقاتها و ذلك لدراسة وتقييم وضعها.

جاء ذلك برفقة وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لهيئة التخطيط الصحى بهيئة الرعاية الصحية.

وتابع الوفد الزيارة بتفقد مستشفى عزبة البرج المركزى لمتابعة و تفقد إمكانياتها والمباني والمنشآت والإمكانات التشغيلية بها أيضًا.

وتأتى هذه الزيارة ضمن الإجراءات الاستعدادية لدخول محافظة دمياط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

قرر وكيل وزارة الصحة في دمياط تشكيل لجنة اشرافية لاجراء معايشة داخل المستشفيات ضمن حرص وكيل الوزارة على رفع معدلات الأداء بالمستشفيات و حصر كافة السلبيات و المعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات .

صرح الدكتور السيد عبد الجواز وكيل الوزارة الصحة في دمياط انه تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة و المتابعة والحوكمة والإدارة الهندسية والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفنى حيث سيتم فى الفترة القادمة إجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات والتى سيتم من خلالها التعاون مع ادارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفورى لإجراءات الإصلاح، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين إدارات مديرية الصحة.

وأضاف أنه سيتم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه خلال فترة المعايشة في اجتماع بنهاية كل أسبوع يترأسه وكيل الوزارة متضمنا أعضاء الفريق وإدارة المستشفى ورؤساء الأقسام بها.

وجرى حصر السلبيات التى تم ملاحظتها ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها لتلافيها.