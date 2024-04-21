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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع واصابة 3 في حادث تصادم ملاكي مع عربة كارو بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 اخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وعربة كارو أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة الواحات نطاق محافظة الفيوم ،وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلي المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها اشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بالطريق الأقليمي ووجود جثة ومصابين.


فور البلاغ انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة 2 اخرين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم كما تم نقل الجثة إلى المشرحة وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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