هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": جماعات الإسلام السياسي تعتمد على فكرة "المظلومية"

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن ضعف الدول يؤدي إلى وجود فجوات وجيوب ميليشياوية مُسلحة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تعتمد في انتشارها على فكرة المظلومية، وتتحدث عن وجود مُبشر سيملأ الدنيا عدلاً، بعد انتشار الظلم.

وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على القاهرة “الإخبارية”، أن كل الجماعات المُسلحة منذ القرن الثاني وظهور الخوارج حتى الآن تعمل على الانتشار من خلال الحديث عن المظلومية، وتنتشر عند ضعف الدولة، وتقدم هذه الجماعات وعودا للشعوب، ويتم الحديث عن أنها تسعى لرفع الظلم.

ولفت إلى أن الجماعات المُسلحة الإسلامية تلعب على وتر الدين، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في انتشارها، ويُزيد من خطرها.