"وزير الزراعة" يعلن استقبال أسواق السعودية للبصل المصري

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصرى، وجاء ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع اخيه المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة.

وأكد الوزير أنه جرى التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي، حيث تم اعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية الى المملكة العربية السعودية

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية الي دول العالم.

والجدير بالذكر انه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من اول ابريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، حيث تم تصدير اكثر من ٦٠٠٠ طن حتى الان إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.