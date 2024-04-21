فوز 6 أعضاء في مجلس إدارة غرفة الفنادق بالتزكية

أغلقت غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارتها المقرر عقدها 22 مايو المقبل، بالتزامن مع انتخابات مندوبي الغرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

وبغلق الباب اليوم، أعلن رسميا فوز محمد أيوب بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية على مقعد الفنادق العائمة، وبيتر ناثان على مقعد الأربع والخمس نجوم لجنوب سيناء، ومودي الشاعر عن الأربع والخمس نجوم عن البحر الأحمر، وماجد أنطوان عن النجمة والنجمتين والثلاث نجوم للمحافظات الأخرى، وتوني غزال عن نفس المقعد للإسكندرية، وجيفارا الجافي عن نفس المقعد لجنوب سيناء.

وتجرى الانتخابات على مقعدى الأربع والخمس نجوم للمحافظات الأخرى، والنجمة والنجمتين والثلاث نجوم عن البحر الأحمر، أي مقعدين فقط.