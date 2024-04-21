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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ختام فعاليات دورة الشهيد إسلام شاهين بمركز شباب كفر المنصورة بطنطا.. صور

تكريم والد الشهيد
تكريم والد الشهيد اسلام شاهين
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نظم مركز شباب كفر المنصورة التابع لإدارة طنطا بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، احتفالاً بنهائي دورة الشهيد اسلام شاهين الرمضانية في كرة القدم والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا وتم توزيع الجوائز على الفائزين. 

 وأقيمت الدورة خلال أيام شهر رمضان  برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وجاء حفل تكريم وتوزيع جوائز الفريق الفائز بالبطولة بمركز شباب كفر المنصورة وبإشراف الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ومحمد شاهين مدير مركز الشباب وهو والد الشهيد نقيب اسلام شاهين ومجلس إدارة المركز الشباب وتم تقديم الجوائز للفائزين .
 جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور ولاء عراقيه امين عام حزب الشعب الجمهوري بالغربية وعدد من الشخصيات العامه والتنفييذين والشعبيين وعدد كبير من أبناء قرى مركز طنطا

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشعب الجمهوري محافظ الغربية وكيل وزارة الشباب والرياضه