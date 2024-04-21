رحلة ترفيهية ومساعدات مالية لمصابي غزة الموجودين بمستشفى أشمون العام

اصطحب خالد النمر رئیس مرکز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الأطفال الفلسطنيين من مصابي غزة إلى حديقة الطفل بمدينة أشمون وذلك للإستمتاع وقضاء يوم ترفيهي وسط جو يسودة الفرحة والبهجة.

واشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والالعاب المختلفة للأطفال لمساعدتهم علي النشاط والحيوية وإكسابهم المزيد من الطاقة الإيجابية ورسم البهجة والفرحة إلي قلوبهم، كما قام النمر بتوزيع المساعدات المالية لـ 13 أسرة من المصابين الفلسطينيين بجانب الوجبات الغذائية والمشروبات والهدايا التذكارية ، معربين عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من حرص وإهتمام محافظة المنوفية ومركز أشمون بهم وتلبية جميع متطلباتهم .

من جانبه، أكد النمر حرص القيادة السياسية علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية والدعم اللازم للأخوة الفلسطينيين ، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،هذا وقد قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم .

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