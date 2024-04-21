ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المذكورة وضبطها ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت)، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الفتيات بالإسكندرية وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة