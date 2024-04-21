تفاصيل ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى الفتيات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المذكورة وضبطها ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"- جهاز تابلت)، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

